Global Sumud Flotilla, “ci seguono droni non identificati”

Aiuti per Gaza

Appello a governi europei, "nessuno tocchi la Flotilla"

La Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza, ha segnalato di avere avvistato “più droni, la cui origine non è stata ancora identificata, vicino alla flotta e che la seguono”. Lo ha segnalato in un messaggio postato sul suo canale Telegram la stessa Global Sumud Flotilla, la spedizione con una quarantina di imbarcazioni di 44 Paesi, che sta raggiungendo le coste di Gaza per rompere il blocco israeliano e portare aiuti umanitari alla popolazione. “Ieri sera, a poco più di duecento miglia dalla costa di Porto Palo, si è manifestata in maniera visibile una presenza di droni costante sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – hanno riferito anche i dem Arturo Scotto e Annalisa Corrado che sono a bordo della Flotilla -. Li abbiamo visti chiaramente anche dalla nostra imbarcazione, la Karma. Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. Possiamo solo auspicare che non si tratti di una forma di avvertimento. Facciamo appello ai governi europei affinché viglino perché questo non accada. Nessuno tocchi la Flotilla”.

