Glucksmann (S&D), ‘Fitto non può essere vicepresidente’

'La posizione del mio gruppo a riguardo non è cambiata'

BRUXELLES, 07 NOV – “Per quel che mi riguarda Raffaele Fitto non deve essere vicepresidente della commissione Ue e per quel che so il mio gruppo non ha cambiato posizione a riguardo. E’ semplice: l’alleanza che ha sostenuto von der Leyen a luglio non include Ecr e quindi non c’è motivo di dargli una vicepresidenza”. Lo ha detto all’ANSA il leader dei socialisti francesi Rafael Glucksmann. “Se poi Von der leyen e Meloni hanno fatto un negoziato parallelo, allora che ce lo dicano, ma se vuole contare sulla maggioranza che l’ha sostenuta a luglio, gli accordi sono quelli di luglio”, ha spiegato Glucksmann.

