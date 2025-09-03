Golan, ‘fondi dal Qatar a Netanyahu e alla famiglia’

agenzia

'Collegati ad acquisto di una casa per il figlio in Inghilterra'

TEL AVIV, 03 SET – Il presidente del partito dei Democratici Yair Golan, ha presentato una memoria difensiva in risposta alla causa intentata contro di lui da Benyamin Netanyahu, che lo accusa di diffusione di menzogne sui legami dell’ufficio del premier con il Qatar. Nella sua difesa, Golan afferma che Netanyahu “ha ricevuto favori dal Qatar, che finanzia Hamas”. Golan ha aggiunto che esistono “altri eventi che sollevano sospetti”: tra cui informazioni su fondi che sarebbero stati trasferiti a Netanyahu e famiglia, alcuni dei quali collegati “all’acquisto di un appartamento in Inghilterra da parte del figlio Avner, avvenuto sotto falsa identità”.

