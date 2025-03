Governatore Lombardia, ‘con Argentina collaborazione intensa’

agenzia

A Buenos Aires seconda tappa missione di Fontana in Sud America

BUENOS AIRES, 19 MAR – “Il significato di questa missione è quello di avanzare in una collaborazione sempre più intensa con il Sud America e con l’Argentina in modo particolare”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa tenuto a Buenos Aires a margine del ricevimento organizzato in occasione della sua visita in Argentina dall’ambasciatore Fabrizio Lucentini. “In un momento in cui a livello globale si stanno alterando quegli equilibri che ci hanno accompagnato negli ultimi anni credo che recuperare e intensificare i rapporti con quei paesi con i quali abbiamo dei legami che non sono soltanto economici, ma anche storici, culturali, religiosi – perché il 50% dei cittadini argentini ha un’origine italiana – credo che sia importante e che vada la pena di essere ampliato”, ha aggiunto Fontana. Nel corso della sua prima giornata a Buenos Aires il presidente della regione Lombardia ha incontrato il ministro dello Sport argentino, Daniel Scioli; il sindaco della capitale, Jorge Macri; e una numerosa delegazione di rappresentanti delle maggiori imprese locali presso la Borsa di Commercio di Buenos Aires. Fontana è in Argentina accompagnato dal sottosegretario alle Relazioni Internazionali, Raffaele Cattaneo, e da una delegazione del sistema economico e universitario lombardo. Il governatore guida una missione istituzionale che mira all’internazionalizzazione dei rapporti della regione con il Sud America e che lo visto in precedenza a Santiago del Cile e lo vedrà successivamente a San Paolo, in Brasile.

