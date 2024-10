Governatore Pennsylvania, molto preoccupante la lotteria di Musk

agenzia

Qualcosa a cui le forze dell'ordine potrebbero dare un'occhiata

ROMA, 21 OTT – Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha definito ieri “profondamente preoccupante” l’iniziativa di Elon Musk di distribuire un milione di dollari al giorno “a caso”, attraverso una lotteria, ad un elettore registrato dello Stato che abbia firmato una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald Trump. Intervistato dal programma ‘Meet the Press’ della Nbc, l’ex Procuratore generale della Pennsylvania ha aggiunto che si tratta di “qualcosa a cui le forze dell’ordine potrebbero dare un’occhiata”. Incalzato da una giornalista di ‘Meet the Press’, Shapiro ha sottolineando che l’iniziativa del miliardario patron di Tesla, SpaceX e X “solleva seri interrogativi”. Un esperto di diritto elettorale docente alla Notre Dame Law School ha commentato alla Cnn che “quando si iniziano a limitare i premi o gli omaggi solo agli elettori registrati o alle sole persone che hanno votato, è lì che sorgono problemi di corruzione”. Secondo Muller, “limitando un omaggio solo agli elettori registrati, sembra che si stia dando denaro per la registrazione degli elettori”.

