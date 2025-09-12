Governatore Utah, chiederemo la pena di morte per killer di Kirk

L'omicidio

Diffuso video dell'attentatore, ricevute 7.000 segnalazioni

“Abbiamo intenzione di perseguire la pena di morte” nel caso di Charlie Kirk. Lo ha detto il governatore dello Utah, Spencer Cox, chiedendo l’aiuto del pubblico per catturare il sospetto. Le autorità hanno diffuso un video del killer di Charlie Kirk. L’uomo si vede saltare a terra dal tetto da dove ha aperto il fuoco e allontanarsi. “Speriamo che questo e le foto” aiutino nelle ricerche, ha detto il governatore invitando il pubblico a collaborare e a fornire tutte le informazioni a disposizione. Le autorità hanno ricevuto più di 7.000 fra indizi e segnalazioni sul killer. L’Fbi ha ricevuto più segnalazioni sui media digitali di quante non ne abbia avute in qualsiasi altro momento dall’attentato alla maratona di Boston.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA