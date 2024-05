Governatrice South Dakota, anche il cane di Biden va ucciso

agenzia

Noem si è vantata di aver sparato al suo perchè aggressivo

NEW YORK, 06 MAG – Dopo aver suscitato polemiche e indignazione per aver descritto nella sua biografia come ha ucciso brutalmente il suo cane perché era aggressivo, la governatrice del South Dakota Kristi Noem – tra i papabili vice di Donald Trump – ha detto che il pastore tedesco del presidente Joe Biden, Commander, dovrebbe subire la stessa sorte. Commander è noto per aver morso o graffiato 24 agenti del Secret Service della Casa Bianca, motivo per cui è stato trasferito in una località sconosciuta. E ora Noem ha detto in un’intervista alla Cbs: “Cosa farei se fossi presidente nel mio primo giorno in carica, nel 2025? Ho una lista, ma la prima cosa che farei è assicurarmi che il cane di Biden non ci sia”. “Commander, saluta Cricket da parte mia”, ha aggiunto, facendo riferimento al cucciolo a cui ha sparato. Quindi ha precisato: “il mio cane Foster sarebbe sicuramente il benvenuto. Viene sempre con me nella capitale e ama tutti”.

