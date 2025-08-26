Governo Gb lancia stretta contro reati d’onore, ‘sono migliaia’

agenzia

Dopo casi shock come quello di moglie incinta uccisa dal marito

LONDRA, 26 AGO – Il governo laburista britannico ha annunciato una stretta contro i cosiddetti reati d’onore, che includono nei casi più gravi i femminicidi, le mutilazioni genitali e i matrimoni forzati, dopo che le forze dell’ordine di Inghilterra e Galles ne hanno registrati in totale oltre 2700. La polizia sarà addestrata a individuare i segnali di abusi basati sull’onore in modo da poter “intervenire e sostenere le vittime il prima possibile”, si legge in una nota dell’esecutivo. Inoltre verrà condotto uno studio approfondito sulla diffusione del fenomeno nel Regno Unito. “Questi reati sono stati spesso fraintesi dagli addetti ai lavori, con il risultato che le vittime non ricevono il sostegno che meritano”, ha affermato la ministra degli Interni Yvette Cooper. “Faremo tutto il possibile per garantire che i colpevoli siano processati e le vittime siano protette”, ha aggiunto. Le organizzazioni impegnate ad aiutare le vittime hanno accolto con favore la decisione, che prevede anche l’introduzione di una nuova definizione legale di abuso legato all’onore. Fra i casi che negli ultimi tempi hanno colpito di più l’opinione pubblica quello di Fawziyah Javed, un’avvocatessa britannica di origine pakistana, uccisa dal marito Kashif Anwar che la fece cadere da un dirupo a Edimburgo nel 2021 perché la donna incinta voleva divorziare e crescere il suo primo figlio da sola.

