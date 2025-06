Governo Gb nega il coinvolgimento, ma non critica gli Usa

agenzia

Ministro esclude uso di Diego Garcia. Starmer dà colpa all'Iran

LONDRA, 22 GIU – Londra ha confermato di non essere stata coinvolta negli attacchi dell’alleato americano al fianco d’Israele contro gli impianti nucleari dell’Iran, negando per bocca del ministro del Commercio, Jonathan Reynolds, che Washington abbia chiesto l’uso della base britannica di Diego Garcia, strategica isola dell’oceano Indiano, come fatto ancora di recente contro lo Yemen. Keir Starmer ha evitato peraltro qualunque critica a Donald Trump, giustificandone anzi di fatto l’attacco con “la minaccia dei programmi nucleari” di Teheran e scaricando sull’Iran la sollecitazione a “tornare ai negoziati” senza evocare un cessate il fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA