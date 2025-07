Governo Gb pianifica stretta su accesso bambini a TikTok

agenzia

Ministro pensa a norme per imporre tetto di due ore e coprifuoco

LONDRA, 23 LUG – Il governo laburista britannico di Keir Starmer sta pianificando una stretta per cercare di frenare “l’uso compulsivo” da parte dei bambini ai social media, in particolare di TikTok e Snapchat, denunciato da più parti. Lo riferisce oggi Sky News UK, sulla base delle preoccupazioni espresse al riguardo in un’intervista dal ministro della Scienza e della Tecnologia, Peter Kyle. Kyle ha evocato gli allarmi sulle conseguenze per la salute, la psicologia, la capacità di attenzione e la sicurezza stessa dei più piccoli sollevati sulla base delle pesanti statistiche sul “tempo complessivo trascorso su queste app” da molti di loro. Di qui l’ipotesi di norme ad hoc per cercare di contrastare nei limiti del possibile il fenomeno. Secondo Sky, allo studio c’è la possibilità d’imporre un tetto massimo di due ore di fruizione dopo l’accesso; ma anche un’indicazione di coprifuoco totale per i minorenni negli orari scolastici e di notte. Una proposta di legge governativa è attesa al Parlamento di Westminster – in pausa estiva da oggi alla fine di agosto – entro “l’autunno”, anticipa l’emittente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA