‘Governo Israele discute oggi su consegna di cibo a Gaza’

agenzia

Media: 'In seguito alle pressioni degli Usa'

TEL AVIV, 18 MAG – Il gabinetto politico e di sicurezza di Israele discuterà oggi la possibilità di far arrivare cibo a Gaza in seguito alla pressione esercitata dagli Usa. Secondo fonti vicine alla questione, il governo discuterà le opzioni per impedire che la Striscia di Gaza si trovi a fronteggiare una situazione di carestia. Lo riferisce il notiziario della tv pubblica Kan.

