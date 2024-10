Gran Maestro dell’Ordine di Malta visita la sede Onu a Ginevra

agenzia

In occasione dei 30 anni come Osservatore Permanente

ROMA, 04 OTT – In occasione del 30° anniversario dello status di Osservatore Permanente del Sovrano Ordine di Malta presso le Nazioni Unite, il Gran Maestro Fra’ John Dunlap, accompagnato dal Gran Cancelliere Riccardo Paternò di Montecupo e dal Grande Ospedaliere Fra’ Alessandro de Franciscis, si è recato in visita ufficiale presso le Nazioni Unite a Ginevra. Il Gran Maestro è stato accolto dalla direttrice generale dell’ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite ed é intervenuto al Consiglio dei Diritti Umani; é la prima volta per un Gran Maestro nella storia del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel suo discorso ha sottolineato le continue violazioni del diritto umanitario internazionale che si succedono nei principali scenari di guerra, alle quali l’Ordine risponde intensificando l’impegno a favore delle vittime dei conflitti e di chi soffre. Ha inoltre ribadito la partecipazione ed il sostegno del Sovrano Ordine di Malta ai lavori del Consiglio dei Diritti Umani. Durante l’evento ufficiale per celebrare il 30 anniversario, il Gran Cancelliere é intervenuto insieme alla Direttrice Generale, ricordando che “In questi 30 anni, l’Ordine ha lavorato per portare speranza a coloro che sono stati colpiti da povertà, sfollamento, esclusione sociale, conflitti, disastri naturali e malattie. Grazie alla collaborazione con gli organismi e le agenzie delle Nazioni Unite e altri partner internazionali, siamo stati in grado di estendere questa missione, in particolare a coloro che sono più vulnerabili”. Il Gran Cancelliere ha infine sottolineato come la difesa dei diritti umani sia al centro dell’attività dell’Ordine. La direttrice ha ringraziato l’ordine per le sue attività in campo umanitario e multilaterale e lo ha definito “la vera essenza della solidarietà”. Nel pomeriggio il Gran Cancelliere ha incontrato il Segretario Generale dell’Unione Interparlamentare Martin Chungong per discutere possibili sinergie nel campo del dialogo interreligioso e interculturale ed insieme al Grande Ospedaliere, ha incontrato Mirjana Spoljaric Egger, Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Icrc), ribadendo l’importanza del rispetto del Diritto Umanitario internazionale e le possibilità di collaborazione reciproca in questo campo. A margine della visita il Gran Maestro ha inaugurato la mostra fotografica intitolata “L’Ordine di Malta oggi” al Palais des Nations, che racconta attraverso immagini evocative l’impegno dell’Ordine di Malta nell’assistenza ai malati, ai poveri e alle vittime di conflitti e disastri naturali. Le fotografie testimoniano il ruolo cruciale della diplomazia umanitaria, sottolineando l’importanza dell’azione dell’Ordine in scenari di crisi globali, dall’assistenza ai rifugiati e agli sfollati interni, alla cura medica e alla distribuzione di aiuti nei contesti più difficili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA