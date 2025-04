Grandi (Unhcr), ‘nel Ciad aiuti ai rifugiati in fuga dal Sudan’

agenzia

'A causa di una guerra assurda e violazione diritti umani'

ROMA, 08 APR – L’alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi ha iniziato la sua quarta visita in Ciad. In particolare si è recato al confine sudanese, “dove – spiega – continuano ad arrivare rifugiati in fuga da una guerra assurda e da feroci violazioni dei diritti umani” nel Sudan. “E’ tempo – dice Grandi – che le parti in conflitto in Sudan pongano fine alla guerra”. Nel frattempo, sottolinea il capo dell’Unhcr “i rifugiati e i loro ospiti ciadiani hanno bisogno di molto aiuto”.

