Grecia: tratti in salvo 75 migranti a largo di Pylos

agenzia

Nella zona del naufragio che un anno fa uccise più 500 persone

ATENE, 06 AGO – La guardia costiera greca ha annunciato di avere tratto in salvo 75 migranti che viaggiavano a bordo di una barca a vela a sud-ovest della città di Pylos, nel Peloponneso. I sopravvissuti, di cui non è stata resa nota la nazionalità né il porto di partenza, verranno portati nella città costiera di Kalamata. La zona dell’operazione di soccorso della Guardia costiera è stata teatro, il 14 giugno dell’anno scorso, di uno dei peggior naufragi del Mediterraneo. Conosciuto come “il naufragio di Pylos”, ha provocato la morte di oltre 500 persone, quando il peschereccio su cui viaggiavano si è ribaltato. Stando ai racconti dei sopravvissuti, l’incidente sarebbe avvenuto dopo il tentativo della Guardia costiera di trainare l’imbarcazione nella zona di soccorso italiana; accuse respinte dalle autorità elleniche.

