Groenlandia vota legge anti-interferenze estere nelle elezioni

agenzia

Stop a donazioni straniere, 'salvaguardare integrità politica'

ROMA, 04 FEB – La Groenlandia intende vietare le donazioni politiche straniere per timore di possibili interferenze nelle prossime elezioni. Il governo del territorio autonomo, ex colonia danese e tuttora parte del regno di Danimarca, ha annunciato i dettagli di un disegno di legge volto a “salvaguardare l’integrità politica della Groenlandia” che – riporta il Guardian – dovrebbe essere esaminata oggi e, se dovesse diventare legge, entrare in vigore immediatamente. Nonostante la Groenlandia e la Danimarca affermino che l’isola artica non è in vendita, Trump ha più volte affermato di volerla acquisire e ha minacciato di ricorrere a tariffe doganali e alla forza militare per ottenere ciò che vuole. Dopo settimane sotto i riflettori mondiali a causa delle ripetute minacce, la Groenlandia dovrebbe tenere le elezioni entro il 6 aprile. Il disegno di legge presentato lunedì “deve essere considerato alla luce degli interessi geopolitici in Groenlandia e della situazione attuale … in cui i rappresentanti di una superpotenza alleata hanno espresso il loro interesse ad acquisire e controllare la Groenlandia”, ha affermato.

