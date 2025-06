Guardia Nazionale ferma alcuni manifestanti a Los Angeles

agenzia

Senza poteri speciali non può esercitare funzioni di polizia

WASHINGTON, 11 GIU – Le truppe della Guardia Nazionale hanno temporaneamente trattenuto alcuni civili durante le proteste di Los Angeles per i raid anti immigrazione: lo ha annunciato il comandante in carica, il maggior generale Scott Sherman, aggiungendo che i fermati sono stati rapidamente consegnati alle forze dell’ordine. Senza l’invocazione di poteri speciali, tuttavia, la guardia nazionale non può esercitare funzioni di polizia.

