Guasto informatico blocca la metropolitana di San Francisco

Escluso dolo. Oggi in tilt anche l'aeroporto di Newark

ROMA, 09 MAG – Il sistema che gestisce la metropolitana di San Francisco si è improvvisamente fermato questa mattina, bloccando tutti i treni della rete e rendendo molto difficoltoso il tragitto verso il lavoro per i pendolari della famosa Bay Area in California. “A causa di un problema alla rete informatica, il servizio è sospeso fino a nuovo avviso”, si legge in un messaggio sul sito web della Bay Area Rapid Transit (BART). “Si prega di cercare mezzi di trasporto alternativi.” Decine di migliaia di pendolari sono stati costretti a prendere gli autobus, mentre i principali ponti che portano a San Francisco, il famoso Golden Gate Bridge e l’Oakland Bay Bridge, sono rimasti completamente intasati. San Francisco è una delle poche grandi città americane ad avere una rete di trasporti pubblici ben sviluppata, con metropolitane, autobus, traghetti e i famosi cable car, molto amati dai turisti. L’interruzione della rete BART, che trasporta ogni giorno più di 174.000 passeggeri su 210 chilometri di binari, sembra essere stata causata da un riavvio scorretto dopo la manutenzione notturna, ha detto una portavoce ad Abc7. Un altro guasto informatico ha causato oggi una breve interruzione delle comunicazioni all’aeroporto di Newark, la seconda nel giro di circa dieci giorni. Interruzioni della rete che mettono in pericolo migliaia di passeggeri in arrivo in questo aeroporto, uno dei più trafficati degli Stati Uniti.

