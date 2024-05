agenzia

Il segretario generale Onu 'confida' che le parti le rispettino

NEW YORK, 24 MAG – Per Antonio Guterres le decisioni della Corte internazionale di giustizia dell’Aja sono “vincolanti” e il segretario generale dell’Onu “confida che siano debitamente rispettate dalle parti”. Lo afferma il portavoce del Palazzo di Vetro in una nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA