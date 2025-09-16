Guterres, genocidio? Quanto avviene a Gaza intollerabile

agenzia

'Non spetta a me la definizione legale, ma la verità prescinde'

NEW YORK, 16 SET – “Non è nel ruolo del segretario generale effettuare la descrizione legale di genocidio, ma questo non significa che non considero che quello che succede a Gaza sia orrendo. Vediamo una distruzione massiccia e ora la sistematica distruzione di Gaza City, la massiccia uccisione di civili e ostacoli drammatici alla distribuzione degli aiuti. Indipendentemente dal nome, la verità è che questo è moralmente, politicamente, e legalmente intollerabile”. Lo ha detto il segretario generale Onu Antonio Guterres dopo che una Commissione di inchiesta Onu ha stabilito che Israele ha commesso un genocidio a Gaza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA