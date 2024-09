agenzia

Attacco cercapersone molto serio, fare tutto evitare escalation

NEW YORK, 18 SET – “Quanto è accaduto è molto serio non solo per il numero delle vittime, ma perchè è l’indicazione del grave rischio di una drammatica escalation in Libano, e bisogna fare tutto il possibile per evitare questa escalation”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA