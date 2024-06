Guterres, il Libano non diventi un’altra Gaza

agenzia

Segretario Onu: 'Rischio che il conflitto s'allarghi è reale'

NEW YORK, 21 GIU – “La regione e il mondo non possono permettersi che il Libano diventi un’altra Gaza. Il rischio che il conflitto in Medio Oriente si allarghi è reale, e va evitato”. Lo ha detto il segretario generale Onu, Antonio Guterres, esprimendo “profonda preoccupazione per l’escalation tra Israele e Hezbollah lungo la Linea Blu con scontri a fuoco e una retorica bellicosa da entrambe le parti, come se una guerra totale fosse imminente”. “Una mossa avventata, un errore di calcolo, potrebbe innescare una catastrofe ben oltre il confine, e oltre l’immaginazione”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA