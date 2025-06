Guterres, indagine immediata su palestinesi uccisi a Gaza

agenzia

'Israele ha chiari obblighi di facilitare gli aiuti umanitari'

NEW YORK, 02 GIU – “Sono sconvolto dalle notizie di palestinesi uccisi e feriti ieri mentre cercavano aiuto a Gaza. È inaccettabile che rischino la vita per procurarsi del cibo. Chiedo un’indagine immediata e indipendente su questi eventi e che i responsabili siano chiamati a risponderne”. Cosi’ il segretario generale Onu Antonio Guterres. “Israele ha chiari obblighi, ai sensi del diritto internazionale umanitario, di accettare e facilitare gli aiuti – prosegue – L’ingresso senza ostacoli di aiuti su larga scala per soddisfare le enormi necessità a Gaza deve essere ripristinato immediatamente. L’Onu deve poter operare in sicurezza”.

