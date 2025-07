Guterres, ‘pace in Medio Oriente è un impegno non un sogno’

agenzia

'Soluzione due Stati per palestinesi, israeliani e per il mondo"

ROMA, 30 LUG – “L’unica soluzione realistica, giusta e sostenibile per la pace in Medio Oriente è quella dei due Stati, Israele e Palestina, che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza”: lo ha ribadito il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. E’ necessario scegliere “la via della pace. Non come concetto ma come impegno. Non come un sogno ma come realtà. Per i palestinesi, per gli israeliani, per le persone del Medio Oriente e del mondo” ha aggiunto.

