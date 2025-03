Guterres, ‘proposta Putin? Kiev ha un governo legittimo’

agenzia

'L'Onu per ora non è parte dei negoziati sul Mar Nero'

NEW YORK, 28 MAR – “L’Ucraina ha un governo legittimo e questo deve essere rispettato”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres rispondendo ad una domanda sulla proposta di Vladimir Putin di un’amministrazione transitoria a Kiev sotto l’egida delle Nazioni Unite. Mentre riguardo l’accordo sul Mar Nero, ha spiegato: “Abbiamo avuto alcuni contatti, l’Onu per il momento non è parte dei negoziati”.

