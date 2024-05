Hagari, ‘munizioni o combustibile causa incendio a Rafah’

agenzia

'Missili piccoli non sono in grado di causare rogo'

TEL AVIV, 28 MAG – Sono state “munizioni o qualche altra sostanza combustibile di cui l’Idf non era a conoscenza” a causare “un’esplosione secondaria e un incendio” in “un complesso abitativo” a Rafah che ha causato 45 morti dopo un raid dell’esercito israeliano su 2 comandanti di Hamas la notte tra domenica e lunedì. Lo ha, in base a indagini iniziali, il portavoce militare Daniel Hagari, secondo cui “i due piccoli missili da soli non sarebbero stati sufficienti a innescare l’incendio”. Inoltre, il “complesso preso di mira si trova a più di un chilometro dalla zona umanitaria di a Mawasi”.

