Haiti, 5 milioni di dollari per la cattura del capo delle gang

agenzia

Li offrono gli Usa a chi aiuti a far arrestare Jimmy Chérizier

PORT AU PRINCE, 13 AGO – Il Dipartimento di Stato americano ha aumentato da 2 a 5 milioni di dollari la ricompensa per chiunque riveli la posizione o faciliti l’arresto di Jimmy Cherizier, detto ‘Barbecue’, il più famigerato leader delle bande criminali armate di Haiti. La nuova taglia è stata resa pubblica dopo che Haiti ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi a seguito di un’escalation di violenza apparentemente infinita che ha di fatto lasciato il 90% della capitale, Port-au-Prince, sotto il controllo di gang. La scorsa settimana, Cherizier – un ex agente della Polizia nazionale haitiana e attuale boss di ‘Vivre Ensemble’, una delle coalizioni criminali più potenti della nazione – ha promesso che avrebbe “rovesciato” il Consiglio presidenziale di transizione, l’organismo che mira a riportare il Paese a una relativa normalità, a partire dalle elezioni di fine anno.

