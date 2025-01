Haiti, il presidente colombiano si scusa per l’omicidio di Moise

agenzia

Commesso da mercenari colombiani, Petro è a Port-au-Prince

PORT-AU-PRINCE, 22 GEN – Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, è arrivato oggi ad Haiti per una visita ufficiale accompagnato da Laura Sarabia, che dal primo febbraio sarà la nuova ministra degli Esteri colombiana, e da Ivan Velásquez, il ministro della Difesa. Appena arrivato a Port-au-Prince, Petro si è scusato per l’assassinio del presidente del paese centroamericano Jovenel Moise, commesso da 17 mercenari colombiani il 7 luglio del 2021. “Sono qui per chiedere perdono perché i colombiani, scuri nel cuore, bianchi nella pelle, bruni come mercenari con interessi nello stato della Florida, hanno deciso di venire in queste terre per uccidere. Vi chiedo perdono”, ha detto. Nel suo intervento, come riportato dai media haitiani, Petro ha poi sottolineato di voler rafforzare i legami diplomatici e commerciali con Leslie Voltaire, capo del Consiglio presidenziale di transizione di Haiti, che lo ha ricevuto poco fa con gli onori militari. La visita ad Haiti di Petro ha dato adito ad alcune polemiche in Colombia data la grave crisi nella regione di Catatumbo, al confine con il Venezuela.

