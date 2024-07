Haiti, in arrivo altri 60 milioni di dollari in aiuti umanitari

agenzia

L'annuncio dell'ambasciatrice Usa all'Onu, in visita ufficiale

PORT AU PRINCE, 23 LUG – L’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, è ad Haiti per una visita ufficiale volta a rafforzare il sostegno internazionale al Paese caraibico, che continua ad attraversare una grave crisi di violenza e una complessa transizione politica nonostante il primo contingente di polizia keniana sia già arrivato come parte della missione di sicurezza creata per combattere le bande armate. Durante la missione, l’inviata di Washington ha annunciato un nuovo pacchetto da 60 milioni di dollari per aiutare la popolazione ad alleviare le sofferenze causate dal caos provocato dalle gang, secondo una dichiarazione ufficiale. Thomas-Greenfield si riunirà inoltre con il consiglio presidenziale di transizione e con il neo nominato primo ministro Garry Conille per discutere le strategie in grado di irrobustire la governance e la sicurezza ad Haiti.

