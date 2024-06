Haiti pronta a ricevere la Forza di sicurezza guidata dal Kenya

agenzia

Un primo contingente partirà domani da Nairobi

PORT AU PRINCE, 24 GIU – La firma avvenuta alla fine della scorsa settimana di un accordo sui meccanismi di protezione giuridica, è stato l’ultimo atto prima del dispiegamento nelle prossime ore ad Haiti di una Forza multinazionale di assistenza alla sicurezza (Mmss) guidata dal Kenya, autorizzata in ottobre dall’Onu. Fonti del ministero dell’Interno keniano, riferisce il portale di notizie Haiti Libre, hanno confermato che il via libera alla partenza del primo contingente della Forza, che conterà su 2.500 uomini di varie Nazioni di Africa, Asia e Caraibi, è previsto domani- La Forza, scrive il quotidiano The Nation di Nairobi, dovrà contrastare le bande criminali che controllano gran parte della regione della capitale, e sarà guidata da tre ufficiali della polizia: il vice ispettore generale Noor Gabow, il capo delle operazioni, Samuel Chebet, e l’assistente ispettore, Geoffrey Otunge. L’avvio della fase operativa del dispiegamento è stata resa possibile dalla firma, apposta a Washington su un accordo legale ‘Status of Force Agreement’ (Sofa), dall’ambasciatore haitiano presso l’Organizzazione degli stati americani (Osa), Gandy Thomas e dall’ambasciatore keniano negli Usa, Lazarus O. Amayo. Nei giorni scorsi, ricorda infine il quotidiano Le Nouvelliste, erano già arrivati a Port au Prince due delegazioni della polizia del Kenya per verificare lo stato di avanzamento delle strutture logistiche, realizzate con il sostegno degli Stati Uniti, che saranno a disposizione della Forza multinazionale per un periodo di circa due anni.

