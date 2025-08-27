agenzia
Hamas, 10 morti per fame a Gaza in 24 ore, anche 2 bambini
Totale sale a 313 dall'inizio della guerra, inclusi 119 minori
ROMA, 27 AGO – Il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas afferma che 10 palestinesi, tra cui due bambini, sono morti nella Striscia a causa della “carestia e della malnutrizione” nelle ultime 24 ore. Il bilancio porta a 313 il numero totale dei decessi legati alla fame dall’inizio della guerra con Israele, tra cui 119 minori, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA