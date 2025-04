Hamas, ‘490 bambini uccisi a Gaza dall’Idf in 20 giorni’

agenzia

Uno dei crimini più orribili contro l'umanità nei tempi moderni

ROMA, 07 APR – Le forze israeliane hanno ucciso 490 bambini palestinesi nella Striscia di Gaza negli ultimi 20 giorni: lo denuncia l’ufficio stampa di Gaza gestito da Hamas. Si tratta di “uno dei crimini più orribili contro l’umanità nei tempi moderni”, si legge in un comunicato, in cui Israele viene accusato di continuare a compiere brutali massacri contro civili indifesi. “Negli ultimi venti giorni, Israele ha commesso uno scioccante atto di genocidio contro l’infanzia, con 490 bambini martirizzati in una serie di attacchi barbarici.Questo porta il numero totale di martiri durante questo periodo a 1.350”, conclude la milizia.

