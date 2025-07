Hamas, ’94 morti nei raid israeliani a Gaza in 24 ore’

agenzia

'Nessun progresso nei colloqui per cessate il fuoco'

ROMA, 16 LUG – Il ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas afferma che nelle ultime 24 ore 94 palestinesi sono stati uccisi e altri 252 sono rimasti feriti negli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia. Dall’inizio delle ostilità il 7 ottobre 2023, si legge inoltre in un comunicato stampa pubblicato su Telegram, i morti sono 58.573 ed i feriti sono 139.607. Un alto funzionario di Hamas ha respinto oggi le affermazioni sui progressi nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che il gruppo militante palestinese non ha ricevuto le mappe che prevedono il ritiro di Israele dal territorio palestinese. “(Israele) non ha ancora consegnato alcuna mappa nuova o rivista riguardante il ritiro dei militari dalla Striscia di Gaza”, ha dichiarato alla Afp un membro dell’ufficio politico di Hamas, Bassem Naim, accusando Israele di voler “prolungare il controllo militare” a Gaza a lungo termine.

