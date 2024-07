Hamas, accordo anche con Fatah per l’unità nazionale

agenzia

'Con la Dichiarazione di Pechino la perseguiamo e la chiediamo'

PECHINO, 23 LUG – Hamas ha considerato l’intesa siglata a Pechino con le altre fazioni palestinesi come un passo importante per centrare “l’unità nazionale”, anche con i rivali di Fatah. Musa Abu Marzuk, un alto funzionario dei militanti islamici promotori dell’attacco contro Israele dello scorso ottobre, ha affermato che con la Dichiarazione di Pechino “abbiamo firmato oggi un accordo per l’unità nazionale e diciamo che la strada per completare questo viaggio è l’unità nazionale. Ci impegniamo per perseguire l’unità nazionale e la chiediamo”.

