Hamas, ‘almeno 40 morti oggi a Gaza nei raid israeliani’

Tra gli attacchi quello su un campo profughi a Khan Younis

GAZA, 17 APR – E’ di almeno 40 morti il bilancio odierno dei nuovi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza stando ai soccorritori. L’esercito israeliano, che non ha commentato per ora gli attacchi, ha intensificato i bombardamenti aerei. Il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal, ha riferito che 16 persone, per lo più donne e bambini, sono rimaste uccise in un raid ad un campo profughi a Khan Younis e altri due (un padre e il figlio) in un attacco alla loro tenda vicino ad Al-Mawassi. Sette morti segnalati nel nord della Striscia, e altri tredici a Jabalia. Nella città di Gaza infine in un altro raid sono morti due palestinesi.

