Hamas, alta probabilità che sei ostaggi vivi siano liberi sabato

agenzia

Media: 'Anzichè i 3 previsti. Ci sono trattative in corso'

TEL AVIV, 18 FEB – Secondo Hamas c’è ‘un’alta probabilità’ che gli ultimi sei ostaggi vivi da rilasciare nella prima fase dell’accordo vengano effettivamente liberati sabato prossimo come chiede Israele, anziché solo tre come prevede l’intesa. Un alto funzionario dell’organizzazione ha riferito questa mattina a Ynet che “ci sono trattative in corso, e dipende dal prezzo che Israele pagherà”: impegno israeliano a procedere alla fase due, a rispettare ‘il protocollo umanitario”, incluso l’ingresso di roulotte e attrezzature pesanti. Israele ieri sera ha annunciato che è pronto a far entrare centinaia di roulotte nella Striscia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA