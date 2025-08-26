Hamas, “Attacchi Idf a Gaza: 75 morti in 24 ore”

In primo piano

Ministero della Sanità: "17 aspettavano gli aiuti umanitari"

Almeno 75 palestinesi sono stati uccisi e 370 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore a Gaza in seguito agli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf): lo afferma su Telegram il ministero della Sanità della Striscia gestito da Hamas. Il bilancio include 17 persone uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari. Il totale sale così a 62.819 morti e 158.629 feriti dall’inizio della guerra il sette ottobre 2023, si legge inoltre in un comunicato.

