Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele

'Vogliono mantenere le truppe sul territorio', dicono fonti

GAZA, 12 LUG – “I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio”. Lo hanno riferito all’Afp due fonti palestinesi a conoscenza del dossier. “I negoziati a Doha stanno incontrando una battuta d’arresto e complesse difficoltà a causa dell’insistenza di Israele nel presentare una mappa del ritiro che in realtà è una mappa di redistribuzione e riposizionamento dell’esercito israeliano piuttosto che un vero e proprio ritiro”, ha affermato una fonte. “Israele – per un’altra fonte – vuole “impedire l’accordo per continuare la guerra di sterminio”.

