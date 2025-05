Hamas diffonde un video di due ostaggi israeliani

agenzia

Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, chiedono la fine della guerra

GAZA, 10 MAG – L’ala armata di Hamas ha diffuso un video di due ostaggi israeliani a Gaza, in cui uno di loro invoca la fine della guerra nei territori palestinesi. I media israeliani hanno identificato i due uomini nel video, che dura poco più di tre minuti, come Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, rapiti in Israele durante l’attacco del 7 ottobre 2023. Non è chiara la data in cui il video è stato registrato.

