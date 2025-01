Hamas, i colloqui per la tregua a Gaza riprendono oggi a Doha

agenzia

'Intesa porti a cessazione delle ostilità e a ritiro di Israele'

DOHA, 03 GEN – I negoziati indiretti tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza riprenderanno in Qatar in serata. Lo ha annunciato il gruppo palestinese. “I negoziati indiretti riprenderanno oggi, venerdì, nella capitale a Doha in Qatar”, ha affermato Hamas in una dichiarazione, aggiungendo che i colloqui si starebbero “concentrando sull’assicurare che l’accordo porti a una completa cessazione delle ostilità e al ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza”.

