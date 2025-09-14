‘Hamas, Israele apre pericolosa porta al terrorismo’

agenzia

Media: 'Dopo attacco a Doha, bisogna boicottarlo'

TEL AVIV, 14 SET – Il governo israeliano “sta aprendo una porta pericolosa all’estremismo e al terrorismo nella regione e nel mondo”, e per questo motivo Israele dovrebbe essere isolata e i suoi leader dovrebbero essere processati. Lo ha scritto Hamas in una lettera inviata ai ministri degli Esteri di Paesi arabi e musulmani, nonché a organizzazioni internazionali, in seguito al tentato assassinio di suoi alti esponenti in Qatar, chiedendo di boicottare e isolare Israele. Lo riferisce Ynet.

