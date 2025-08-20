Hamas, Israele disprezza mediazione con piano di conquista

agenzia

GAZA, 20 AGO – Il piano per conquistare Gaza City dimostra il “palese disprezzo” di Israele per gli sforzi di mediazione volti a un cessate il fuoco, ha affermato Hamas in una dichiarazione. “L’annuncio odierno da parte dell’esercito di occupazione terroristica dell’inizio di un’operazione contro Gaza City dimostra un palese disprezzo per gli sforzi compiuti dai mediatori”, ha scritto il gruppo. “Mentre Hamas ha annunciato l’ok all’ultima proposta presentata dai mediatori, Israele insiste nel continuare la sua guerra” e, non rispondendo a questa proposta, Netanyahu “dimostra di essere il vero ostacolo a qualsiasi accordo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA