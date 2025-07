Hamas, ‘Israele sta bloccando l’accordo per la tregua’

agenzia

'Noi eravamo pronti a rilasciare gli ostaggi in una sola volta'

GAZA, 18 LUG – Il braccio armato di Hamas ha accusato, in un video, Israele di aver respinto una proposta di accordo emersa nei colloqui per un cessate il fuoco temporaneo e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Abu Obaida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, ha dichiarato nel video che Hamas “ha sempre proposto un accordo globale che prevedesse il rilascio di tutti gli ostaggi in una sola volta”. Ha aggiunto che Israele ha rifiutato e l’ha esortato a cambiare idea. “Se il nemico rimane ostinato in questo round di negoziati, non possiamo garantire un ritorno alle proposte di accordo parziale, inclusa l’offerta di scambio di 10 ostaggi”.

