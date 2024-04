agenzia

Lo ha detto Osama Hamdan

TEL AVIV, 20 MAR – La risposta di Israele alle proposte di Hamas per il cessate il fuoco “è stata in termini generali negativa”. Lo ha detto Osama Hamdan in un conferenza stampa ripresa dai media israeliani, tra cui Haaretz.

