Hamas, ‘negativi su attuale trattativa ma andiamo avanti’

agenzia

'Non accettiamo le attuali modifiche israeliane'

TEL AVIV, 02 MAG – “La posizione sull’attuale documento negoziale è negativa”. Lo ha detto Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas in Libano in una intervista ad una tv locale, ripresa dal New York Times. Hamas ha poi precisato che questo “non vuol dire che i negoziati si siano fermati”. “Anche se il gruppo non accetta le attuali proposte israeliane senza modifiche, siamo disposti – ha continuato – a continuare a negoziare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA