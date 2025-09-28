Hamas, persi contatti con due ostaggi dopo raid israeliani

agenzia

'A Gaza City, Idf cessi le ostilità per permettere i soccorsi'

GAZA, 28 SET – L’ala militare di Hamas ha affermato di aver perso i contatti con due ostaggi a Gaza City, Matan Angrest e Omri Miran, a causa delle operazioni militari israeliane nei quartieri di Sabra e Tal al-Hawa a Gaza City. “La vita dei due prigionieri è in serio pericolo”, ha dichiarato la fazione palestinese su Telegram, chiedendo a Israele di ritirarsi immediatamente a sud dell’autostrada 8 e di interrompere gli attacchi aerei per 24 ore a partire dalle 18 di oggi, in modo da poter soccorrere i due rapiti. Lo riporta al Jazeera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA