Hamas, piano Usa? ‘Gaza non è in vendita’

agenzia

Naim:'Striscia parte integrante della grande patria palestinese'

ROMA, 01 SET – “Gaza non è in vendita”: così Bassem Naim, membro dell’ufficio politico di Hamas, reagisce al piano postbellico statunitense, pubblicato dal Wp, che prevede lo sfollamento della popolazione e la sottomissione del territorio palestinese al controllo americano con la trasformazione della Striscia in resort di lusso e polo dell’hi tech. Naim afferma che la Striscia è “parte integrante della grande patria palestinese” ribadendo il “rifiuto di Hamas e del nostro popolo” al piano.

