Hamas, porta per lo scambio dei prigionieri sabato resta aperta

'Ma Israele deve rispettare gli accordi entro 5 giorni'

ROMA, 10 FEB – Hamas ha reso noto che “la porta resta aperta” per rispettare la data di sabato prossimo per il nuovo scambio di prigionieri. “Posticipare il rilascio dei prigionieri è un messaggio di avvertimento all’occupante”, afferma Hamas in una nota, spiegando di aver sospeso lo scambio 5 giorni prima “per dare ai mediatori sufficienti opportunità di fare pressione sull’occupante affinché adempia ai propri obblighi”. Secondo Hamas Israele ha violato l’accordo tra le altre cose ritardando il ritorno degli sfollati di Gaza nel nord, sparando ai palestinesi, ritardando l’ingresso di forniture medie e delle attrezzature per rimuovere le macerie.

