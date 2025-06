Hamas, ‘saliti a 59 i morti per fuoco israeliano su area aiuti’

agenzia

Erano in attesa a Khan Younis

ROMA, 17 GIU – Il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas afferma che il bilancio dell’attacco odierno israeliano contro i palestinesi che aspettavano gli aiuti a Khan Younis è salito a 59 morti. Nel complesso, finora sono stati portati in ospedale dalle aree designate per la distribuzione degli aiuti 397 palestinesi uccisi e oltre 3.031 feriti, si legge inoltre in un comunicato pubblicato su Telegram.

