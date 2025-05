‘Hamas tiene colloqui con Usa su tregua e ingresso aiuti’

agenzia

Media: 'Non è la prima volta di contatti diretti, non mediati'

TEL AVIV, 11 MAG – Hamas sta tenendo colloqui diretti con il governo statunitense sulla tregua a Gaza e la ripresa degli aiuti umanitari. Lo ha dichiarato un alto funzionario palestinese, come riferisce Ynet citando Reuters. Questa non è la prima volta che gli Stati Uniti avviano contatti diretti con Hamas. In passato Israele si era indignato per i negoziati segreti condotti dall’inviato di Donald Trump, Adam Boehler, sul rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco che alla fine non hanno avuto successo.

