Hamas, trattative per la consegna di cibo prima che arrivi Trump

agenzia

'In cambio la liberazione di alcuni ostaggi'

TEL AVIV, 07 MAG – Bassem Naeem, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha dichiarato all’agenzia di stampa di Gaza Shehab che “prima della visita in Medio Oriente del presidente Trump (dal 13 al 16 aprile), si stanno facendo tentativi disperati per raggiungere con i mediatori un accordo parziale per la liberazione di alcuni ostaggi in cambio di alcuni giorni limitati in cui verrà consegnato cibo alla popolazione della Striscia”. Hamas, ha detto Naeem, “insiste su un accordo globale per la fine della guerra e una tabella di marcia per il giorno dopo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA